Israel diz que cessar-fogo com Hezbollah foi violado e dispara contra sul do Líbano

De acordo com os termos do cessar-fogo, as forças israelenses podem levar até 60 dias para se retirar do sul do Líbano, mas nenhum dos lados pode lançar operações ofensivas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que havia instruído os militares a não permitir que os moradores voltassem às vilas próximas à fronteira.

O presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, principal interlocutor do Líbano na negociação do acordo, afirmou na quarta-feira que os moradores poderiam voltar para casa.

O Hezbollah disse que seus combatentes "continuam totalmente equipados para lidar com as aspirações e os ataques do inimigo israelense". Suas forças monitorarão a retirada de Israel do Líbano "com as mãos no gatilho".

O grupo foi enfraquecido por baixas e pela morte de seu líder Sayyed Hassan Nasrallah e de outros comandantes por Israel.