Putin ameaça usar novo míssil hipersônico contra Kiev

Segundo Putin, foram disparados mais de 100 mísseis. O governo da Ucrânia fala em cerca de 200 mísseis e drones, que tiveram como alvo as centrais elétricas ucranianas, às vésperas do início do rigoroso inverno da região. Cerca de um milhão de ucranianos ficaram sem energia.

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques mútuos após a eleição de Trump, que prometeu acabar com a guerra. Para analistas, os dois países querem ganhar o máximo de território possível para chegar em posição de força a uma eventual mesa de negociações com o presidente eleito dos EUA.

Cessar-fogo violado

Tanques israelenses abriram fogo em seis áreas no sul do Líbano após a entrada em vigor do cessar-fogo entre os dois países na madrugada de ontem. Israel justificou os ataques dizendo que "suspeitos" chegaram de carros à região.

O acordo de cessar-fogo prevê a retirada do Hezbollah de uma faixa de 30 quilômetros ao norte da fronteira com Israel. Segundo os termos do acordo, as forças israelenses podem levar até 60 dias para se retirar do sul do Líbano, mas nenhum dos lados pode lançar operações ofensivas.

Ontem, milhares de libaneses deslocados pelo conflito começaram a voltar para suas casas na área de fronteira. O governo libanês estima que mais de um milhão de pessoas tenham deixado a área.