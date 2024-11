Manifestantes pró-palestinos são presos no desfile de Ação de Graças em Nova York

NOVA YORK (Reuters) - A polícia de Nova York prendeu um grupo de manifestantes pró-palestinos que interromperam brevemente o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's nesta quinta-feira, tentando bloquear sua rota logo à frente do carro alegórico do Ronald McDonald.

O 98º desfile anual, transmitido pela televisão em todo o país, faz parte da tradição do feriado de Ação de Graças dos Estados Unidos, um espetáculo de balões gigantes com personagens de desenhos animados, bandas marciais e apresentações de música popular ao vivo. Milhares de pessoas se alinham nas ruas e calçadas de Manhattan para assistir.

"Os manifestantes foram levados sob custódia sem incidentes", disse o Departamento de Polícia de Nova York em um comunicado.