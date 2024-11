Ao STF, como à mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer

Do Oiapoque ao Chuí, o ministro Moraes, para os cidadão pensantes não contaminados pela polarização política, não aparenta ser isento para ser relator e julgador. Pompeia Sula, a esposa do imperador Júlio Cesar, precisava parecer observadora das leis. Pesava contra a suspeita de haver traído o imperador em face de relacionamento amoroso com um tal Clodio.

O imperador Júlio Cesar não pediu o divórcio pelo adultério, com a declaração de indignidade de Pompeia. Frisou que a esposa do imperador não poderia ser atingida por suspeitas, estava acima delas, era e parecia honesta, pela voz do povo.

Enviar a iminente e certa denúncia do procurador Paulo Gonet para recebimento ou rejeição pelo plenário seria, até pela repercussão interna e internacional, uma resposta a Júlio Cesar: a imparcialidade do STF não pode ser nunca colocada em dúvida. E o STF deve se mostrar uno e não dividido em turmas divergentes.

Divisão de tarefas

Diante da pletora de processos e ações submetidas ao STF, num certo momento histórico, realizou-se a divisão de tarefas, para melhor e mais rapidamente ser dada a resposta jurisdicional, social.

Assim, dez ministros foram separados em duas turmas julgadoras, reservando ao plenário a competência para casos exemplificados. Portanto, pode-se decidir em mandar o caso ao plenário, pois não temos números fechados ("numerus clausus", em juridiquês).