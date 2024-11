Chefe do Hezbollah promete coordenar com exército libanês implementação de trégua com Israel

BEIRUTE (Reuters) - O chefe do Hezbollah, Naim Qassem, prometeu nesta sexta-feira coordenar de perto com o exército libanês a implementação do acordo de cessar-fogo com Israel, afirmando que o grupo concordou com a trégua “de cabeça erguida”.

Foi o primeiro discurso dele desde que o cessar-fogo foi implementado, na quarta-feira, depois de mais de um ano de hostilidades entre o Hezbollah e Israel. O enfrentamento dizimou partes do Líbano e matou 4.000 pessoas, incluindo centenas de mulheres e crianças.

Qassem disse que o Hezbollah “aprovou o acordo, com a resistência forte no campo de batalha, e com nossas cabeças erguidas pelo nosso direito de defesa”.