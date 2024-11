Empresas de mídia processam OpenAI no Canadá por supostas violações de direitos autorais

A Microsoft é a maior incentivadora da OpenAI.

Em comunicado, Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press e CBC/Radio-Canada afirmaram que a OpenAI está usando grande parte do conteúdo que criam para desenvolver seus produtos, mas sem permissão ou compensação aos respectivos donos dos direitos.

"O jornalismo é de interesse público. A OpenAI usar o jornalismo de outras empresas para seu próprio ganho financeiro não é. É ilegal", afirma o grupo.

Um juiz federal de Nova York rejeitou um processo movido no dia 7 de novembro contra a OpenAI que alegava uso ilegal de artigos publicados nos meios Raw Story e no AlterNet.

Em ação de 84 páginas protocolada na Corte Superior de Justiça de Ontário, as cinco empresas exigem indenizações da OpenAI e uma liminar permanente que impeça a companhia de usar seus materiais sem consentimento.

"Em vez de buscar e obter a informação legalmente, a OpenAI escolheu se apropriar descaradamente da valiosa propriedade intelectual das empresas de mídia e convertê-la para seu próprio uso, incluindo uso comercial, sem consentimento ou consideração", sustenta a ação.