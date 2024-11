Há cenários para Netanyahu visitar Holanda apesar de mandado do TPI, diz premiê

AMSTERDÃ (Reuters) - O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, afirmou nesta sexta-feira que pode haver opções para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitar a Holanda sem ser preso, apesar do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra ele.

As palavras do político aparentemente buscavam amenizar o tom de declaração prévia de seu ministro das Relações Exteriores, Caspar Veldkamp, que na semana passada afirmou no Parlamento que a Holanda coopera totalmente com o TPI, explicando que isso significava que "agimos nos mandados de prisão para pessoas que estão no território holandês".

Nesta sexta-feira, Schoof afirmou que ainda há cenários dentro das obrigações da Holanda para com o TPI em que Netanyahu não seria preso, dependendo da razão de sua visita.