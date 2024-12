Indígenas viram garimpeiros no Pará e dificultam trabalho da polícia

Boa parte da população sobrevive de programas sociais como Bolsa Família, convive com esgoto a céu aberto, não tem água tratada e a energia elétrica não está interligada ao sistema nacional e é gerada por queima de óleo diesel.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu acabar com o garimpo ilegal, que floresceu sob o mandato de Jair Bolsonaro, e se tornou mais difícil de reprimir na Amazônia. Ainda no governo Bolsonaro houve uma ordem do Supremo Tribunal Federal para a desintrusão de invasores de todas as terras indígenas brasileiras.

Expulsar os garimpeiros se tornou mais complicado no território Munduruku diante do fato de que indígenas estão agora garimpando. Lideranças estimam que 40% do garimpo na reserva é realizado por indígenas atualmente.

Ainda assim, o governo começou desde novembro uma megaoperação com prazo de duração indefinida em que representantes de 20 órgãos, entre eles militares do Exército, policiais federais, rodoviários federais e servidores do Ibama e Funai, terão o desafio de acabar com as atividades garimpeiras no território, seja de indígenas ou não.

Para piorar, na semana passada, policiais de localidades próximas ao território foram acusados de receber subornos de empresas de garimpo para ignorar a atividade ilegal, segundo decisão judicial vista pela Reuters.

Em uma aldeia a 30 minutos de barco do porto de Jacareacanga, o cacique local Jonathan Kaba Biorebu, de 44 anos, disse que a solução para acabar com o garimpo ilegal é investir em desenvolvimento sustentável, sugerindo a venda de créditos de carbono para empresas que buscam compensações por sua poluição.