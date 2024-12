Ucrânia deve encontrar soluções diplomáticas para retomar território ocupado, diz Zelenskiy à Kyodo News

KIEV (Reuters) - A Ucrânia deve encontrar soluções diplomáticas para retomar parte de seu território ocupado, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em uma entrevista à Kyodo News publicada nesta segunda-feira.

Ele disse que tais medidas poderiam ser consideradas "somente quando soubermos que somos fortes o suficiente", disse ele à agência de notícias.

Zelenskiy disse que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe estão estudando o "plano de vitória" ucraniano e espera conversas adicionais com eles para explicar "certas coisas com mais detalhes", de acordo com a reportagem da agência.