Mensagem eleitoral dos democratas pós-Kamala Harris: poderia ter sido pior

Por Andrea Shalal e Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - Cerca de um mês após as derrotas eleitorais que deixaram os republicanos no comando da Casa Branca e das duas câmaras do Congresso, e em que o eleitorado outrora chave da classe trabalhadora, latinos e mulheres se afastou, alguns líderes democratas estão tentando explicar o que aconteceu.

A vitória do republicano Donald Trump sobre a democrata Kamala Harris em 5 de novembro foi parte de um padrão global que fez com que 80% dos partidos em exercício perdessem assentos ou participação nos votos em 2024, escreveu o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, em um memorando de 3 de dezembro para "partes interessadas" obtido pela Reuters.