No Líbano, pessoas com deficiência são isoladas e abandonadas pela guerra

Depois disso, Hussaini, que diz nunca ter recebido apoio do governo, não sabe o que fará.

Mais de 900.000 pessoas no Líbano são classificadas como pessoas com deficiência, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

As pessoas com deficiência enfrentam "uma falta sistêmica de provisões para direitos, recursos e serviços, e sofrem marginalização, exclusão e violência generalizadas em casa e fora dela", disse o PNUD.

As coisas só pioraram durante o recente conflito, deflagrado pela guerra de Gaza no ano passado e abrandado com o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irã, na semana passada.

"As pessoas com deficiência foram gravemente afetadas por essa dinâmica, vivendo em moradias inadequadas, sem serviços essenciais e sem acesso a meios de subsistência e, muitas vezes, durante o deslocamento, são deixadas para trás", disse o grupo de ajuda independente francês Handicap International em um relatório de outubro.

Em novembro, o Ministério de Assuntos Sociais do Líbano anunciou que estava alocando fundos do orçamento para fornecer uma transferência única de 100 dólares para pessoas com deficiência.