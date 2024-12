Filipinas e China trocam acusações sobre novo confronto no Mar do Sul da China

"Advertimos as Filipinas para que parem imediatamente com a infração, a provocação e a propaganda, caso contrário, serão responsáveis por todas as consequências."

Manila e Pequim têm travado uma disputa no mar no último ano, com Pequim reivindicando quase todo o Mar do Sul da China, o que irrita os países vizinhos que disputam algumas fronteiras que, segundo eles, cortam suas zonas econômicas exclusivas.