Chefe da PF rebate Lira e diz que deputados não têm imunidade absoluta

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, rebateu as críticas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre os deputados indiciados no inquérito sobre tentativa de golpe de Estado e disse que não há "imunidade absoluta".

O que aconteceu

Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB) foram indiciados após criticar, na tribuna da Câmara, a atuação do delegado Fábio Shor. Eles são suspeitos de calúnia e difamação. Shor foi o responsável pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a tentativa de golpe para que ele se mantivesse no poder.