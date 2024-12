Forças israelenses avançam sobre região de Khan Younis; enclave registra 47 mortes

Com bombas atingindo locais próximos a áreas residenciais, famílias deixaram suas casas e foram para o oeste, perto de uma localidade definida como zona humanitária chamada Al-Mawasi. Autoridades palestinas e da Organização das Nações Unidas afirmaram que não havia áreas seguras no enclave, e que a maioria dos 2,3 milhões de habitantes foram desalojados diversas vezes.

Um ataque aéreo israelense ocorrido no fim desta quarta-feira, sobre um acampamento em Al-Mawasi, matou 17 pessoas e feriu muitas outras, disseram os médicos. O Serviço de Emergência Civil disse que o ataque incendiou várias barracas que abrigavam famílias desalojadas.

Outro bombardeio atingiu três casas na cidade de Gaza, matando pelo menos dez pessoas e ferindo muitas outras, disse o serviço de emergência local. Muitas das vítimas permanecem sob os escombros e as operações de resgate estão em andamento.

Médicos afirmaram que 11 pessoas foram mortas em três bombardeios no centro do enclave, incluindo seis crianças e um médico. Cinco dos mortos faziam fila do lado de fora de uma padaria, disseram.

Outros nove palestinos morreram no ataque por tanques em Rafah, perto da fronteira com o Egito, afirmaram os médicos.

O setor militar israelense não comentou imediatamente as informações dadas pelos médicos palestinos.