Indicador antecedente de emprego cai em novembro e sinaliza ritmo mais lento em 2025, diz FGV

"Depois de apresentar consistente retomada ao longo de 2024, o IAEmp vem dando sinais de desaceleração nos últimos meses, sugerindo que a evolução do mercado de trabalho deve apresentar ritmo mais lento no início de 2025", disse em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre.

"A combinação de aumento de incerteza nos últimos meses, com a expectativa de atividade econômica menos intensa no próximo ano, sugere um novo momento do indicador, com mais cautela por parte de empresários nas intenções de contratar”, completou.

Os componentes do IAEmp mostram que houve piora em cinco dos sete avaliados. As principais contribuições negativas foram dos indicadores de Tendência dos Negócios e Situação Atual dos Negócios da Indústria, com -0,8 e -0,6 ponto, além do indicador de Emprego Previsto de Serviços, com -0,5 ponto.

Por outro lado, dois componentes do IAEmp deram contribuições positivas, os indicadores do Emprego Local Futuro do Consumidor e de Situação Atual dos Negócios da Indústria, com 0,5 e 0,4 pontos, respectivamente.