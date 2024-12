Bolsonaro leva narrativa de perseguição a evento de direita na Argentina

Bolsonaro está proibido de sair do Brasil por ordem de Moraes. Ele teve o passaporte apreendido por ordem do ministro em uma operação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que apura tentativa de golpe, e também foi proibido de se comunicar com outros investigados, como os ex-ministros Augusto Heleno e Braga Netto e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Vários líderes de direita devem falar no evento. Antes de Bolsonaro, houve discursos de Laura Trump, nora do presidente eleito dos EUA, e de Steve Bannon, que foi estrategista do republicano em 2016. A programação também inclui Santiago Abascal, presidente do partido Vox, da Espanha, a ministra argentina Patricia Bullrich e o presidente do país, Javier Milei.

Vou ser convidado para a posse do Trump. Logicamente, isso é um orgulho para mim. Se eu puder recuperar meu passaporte, nos veremos lá [na posse de Trump]. Mas meu passaporte está retido, então dependemos desse juiz, Alexandre de Moraes, e da sua autorização para que eu possa ir

Jair Bolsonaro (PL), em declaração ao CPAC Argentina

Elogio a medidas de Milei

Bolsonaro elogiou as mudanças promovidas pelo presidente argentino, Javier Milei. Segundo Bolsonaro, foram "medidas difíceis, mas que atualmente todo o povo vai entendendo". A plataforma econômica de Milei tem conseguido melhorar números como o da inflação, mas a pobreza no país tem crescido e batido recordes.

Milei esteve na edição brasileira do CPAC, em julho desse ano, em Balneário Camboriú (SC). Bolsonaro estava presente e deu a Milei uma medalha de "imorrível, incomível e imbrochável", condecoração informal que ele entrega a amigos e aliados.