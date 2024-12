Rede elétrica de Cuba entra em colapso após falha em usina e milhões de pessoas ficam sem luz

As usinas elétricas movidas a petróleo de Cuba, já obsoletas e com dificuldades para manter as luzes do país acesas, entraram em crise total este ano, quando as importações de petróleo da Venezuela, da Rússia e do México diminuíram, contribuindo para vários blecautes em todo o país durante dois meses.

A falha no sistema na madrugada desta quarta-feira deixou a capital Havana quase completamente às escuras, de acordo com uma testemunha da Reuters. As luzes antes do nascer do Sol podiam ser vistas apenas em alguns grandes hotéis e em prédios do governo no horizonte da cidade.

Relatos de blecautes em outras partes de Cuba surgiram nas mídias sociais, sugerindo que toda a ilha de cerca de 10 milhões de pessoas estava sem energia, embora o governo ainda não tenha confirmado a extensão da interrupção.

O Ministério de Minas e Energia disse que estava trabalhando para reconectar o sistema elétrico.

A rede elétrica de Cuba entrou em colapso várias vezes em outubro, quando os suprimentos de combustível diminuíram e o furacão Oscar atingiu o extremo leste da ilha, e novamente em novembro, com a passagem do furacão Rafael.

(Reportagem de Dave Sherwood e Marc Frank)