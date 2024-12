Portaria do governo facilita liberação de emendas e avanço do pacote fiscal

Uma portaria editada pelo governo federal nesta terça-feira (10) deve trazer a segurança jurídica necessária para a liberação de R$ 6,4 bilhões em emendas, o que daria o sinal verde para os parlamentares votarem pelo menos parte do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana que vem.

Essa é a expectativa de fontes do Congresso e do Executivo ouvidas pela coluna. Teria sido também o acordo selado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em reunião ontem à noite.

O encontro ocorreu antes de Lula precisar ser atendido no hospital Sírio-Libanês para uma cirurgia de urgência por causa de uma hemorragia no crânio.