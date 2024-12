Surto recorde de dengue nas Américas matou 7.700 pessoas neste ano, segundo a Opas

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os casos registrados de dengue nas Américas quase triplicaram, atingindo um recorde de mais de 12,6 milhões de pessoas neste ano, incluindo 21.000 casos graves e mais de 7.700 mortes, disse a Organização Pan-Americana da Saúde nesta terça-feira.

O surto de dengue deste ano, a doença mais comum transmitida por mosquitos em todo o mundo, é o maior desde que os registros começaram a ser feitos em 1980, de acordo com a Opas, que cobrou esforços de mitigação mais fortes.

A doença viral mortal atingiu especialmente o Brasil, a Argentina, a Colômbia e o México, com as quatro nações latino-americanas respondendo por 90% dos casos e 88% das mortes, de acordo com um comunicado da Opas.