Acordo Mercosul-UE pode pressionar indústria do Brasil, diz sindicato do ABC

O acordo entre os dois blocos ocorreu em um momento em que a maior montadora de veículos da Europa, a Volkswagen, trava uma disputa com trabalhadores para fechar fábricas e demitir pessoal na Alemanha diante de um quadro de excesso de capacidade produtiva, fraqueza de demanda e concorrência com montadoras da China.

Damasceno é representante do sindicato no comitê mundial de trabalhadores da Volkswagen e voltou nesta semana ao Brasil de encontro com metalúrgicos da montadora na Alemanha.

Segundo ele, há possibilidade de que atualizações de veículos fabricados no Brasil pela Volkswagen sejam feitas apenas na Europa, com a montadora optando por apenas importá-las ao país. O mesmo pode ocorrer com novos modelos.

"Eles (VW na Alemanha) têm uma capacidade ociosa de 500 mil veículos (por ano). Isso é a produção da Volkswagen no Brasil e na Argentina no ano. Temos carros produzidos aqui que também são produzidos lá e o acordo abre possibilidade desses carros chegarem aqui sem pagar imposto de importação", disse o diretor do sindicato dos metalúrgicos do ABC, citando os veículos Nivus, Polo e T-Cross.

A Volkswagen assinou no ano passado acordo de estabilidade de emprego com sindicatos de metalúrgicos do Brasil até 2028. Para Damasceno, o acordo com os trabalhadores é um dos fatores que permitiu o anuncio de investimentos de 16 bilhões de reais pela montadora no país até 2028.

Atualmente, a Volkswagen tem quatro fábricas no Brasil, empregando 15 mil funcionários, dos quais 8,2 mil em São Bernardo do Campo (SP), sede do sindicato, disse Damasceno.