Rússia está preparando equipamentos militares para transporte em base na Síria, segundo imagens de satélite

MOSCOU (Reuters) - A Rússia parece estar preparando equipamentos militares para transporte em uma base aérea militar na Síria, de acordo com imagens de satélite divulgadas pela Maxar, após a derrubada do presidente Bashar al-Assad por rebeldes no último fim de semana.

As imagens tiradas nesta sexta-feira mostram o que parecem ser pelo menos dois Antonov AN-124s, um dos maiores aviões de carga do mundo, com seus cones de nariz abertos na base aérea de Hmeimim, na província costeira de Latakia, na Síria.

"Duas aeronaves de transporte pesado AN-124 estão no aeródromo -- ambas com seus cones de nariz levantados e preparadas para carregar equipamentos/carga", disse a Maxar.