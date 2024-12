Filho de Lula posta comparação ironizando cirurgias de Bolsonaro

Nas redes sociais, filho de Lula ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram

Luís Cláudio mora no Amazonas e ainda não visitou o pai no hospital. Ele é fruto do casamento de Lula com Marisa Letícia, morta em 2017. Lula tem outros quatro filhos: Marcos Cláudio, Fábio Luís e Sandro Luiz estiveram no hospital nos últimos dias. Lurian Cordeiro Lula da Silva mora em Sergipe e também não conseguiu visitar o pai.

Segundo médicos, cirurgia de Lula "foi um sucesso". O cardiologista que acompanha o presidente, Roberto Kalil Filho, disse que presidente está bem, durante entrevista coletiva nesta quinta (12). Hoje, Lula deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O presidente publicou um vídeo caminhando no corredor do hospital quatro dias após a cirurgia. "Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte", publicou o presidente da República. "Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira."

Marcos Cláudio, Fábio Luís e Sandro Luiz, filhos do segundo casamento de Lula têm visitado o pai desde a última quarta-feira (11). Além deles, o neto Thiago Trindade Lula da Silva, tem visitado o avô.