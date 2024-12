Sempre ouço 'minha intenção nunca foi ofender', diz promotora sobre racismo

As pessoas se sentem encorajadas a denunciar o racismo quando o sistema de justiça atua concretamente. Uma atuação contundente, eficaz, do sistema de justiça gerou maior credibilidade. Uma maior confiança da população na aplicação das leis e, portanto, de procura ao sistema de justiça.

Embora tenham aumentado os casos de notificações dessas denúncias na Justiça, a gente tem ainda resolutividade baixa. As respostas são ineficientes no que se trata da proteção do direito a não-discriminação racial. As vítimas precisam ser amparadas também pela legislação civil, com indenização. Precisam ter o direito de acompanhar os processos criminais e cíveis que envolvem a questão racial.

Risco de revanchismo

Lívia Sant'Anna Vaz destaca também o risco de aumento de revanchismo caso a alteração na lei seja feita.

O resultado disso é que às vezes quem pratica o crime não é condenado. Isso já tem gerado, em muitos casos, infelizmente, uma revanche processual de pessoas que depois entram com ações indenizatórias contra as vítimas — de calúnia ou denunciação caluniosa.