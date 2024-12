Trump e presidente-executivo do SoftBank anunciam investimento de US$100 bi nos EUA

Por Jeff Mason e Steve Holland

PALM BEACH (Reuters) - O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, com o presidente-executivo do SoftBank Group Masayoshi Son ao seu lado, anunciou na segunda-feira que o SoftBank investirá 100 bilhões de dólares nos EUA nos próximos quatro anos.

Trump disse em sua aparição conjunta com Son que o investimento criará 100.000 empregos focados em inteligência artificial (IA) e infraestrutura relacionada, com o dinheiro a ser disponibilizado antes do final do mandato de Trump.