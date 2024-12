Chinês é preso em base naval alemã, e espionagem é considerada, diz TV

BERLIM (Reuters) - Um homem chinês foi preso no território de uma base naval alemã, disse a polícia nesta quarta-feira, e uma emissora pública de televisão afirmou que os promotores consideram acusações de espionagem.

A emissora pública WDR disse que o homem foi encontrado portando uma câmera na base naval de Kiel em 9 de dezembro e as acusações consideradas estão relacionadas à ação de tirar fotos de instalações militares que colocam em risco a segurança.

"Temos uma investigação aberta sobre um chinês que foi encontrado no território do porto marítimo", disse Carola Jeschke, porta-voz do departamento de investigação criminal de Schlesweig-Holstein.