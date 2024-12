Homem se declara culpado em caso de "delegacia secreta" chinesa em Nova York

No tribunal, Chen admitiu ter removido um artigo online sobre a suposta delegacia de polícia em nome do governo da China em setembro de 2022. Ele afirmou que não estava registrado no Departamento de Justiça como agente estrangeiro na época, exigência da lei dos EUA a pessoas que atuam para outros países.

Chen e um corréu de Nova York, Lu Jianwang, foram inicialmente presos em 17 de abril de 2023. Lu se declarou inocente da mesma acusação e também de obstrução da justiça.

As prisões ocorreram após uma investigação de 2022 publicada pelo grupo ativista Safeguard Defenders, com sede na Espanha, relatando que a China havia criado "estações de serviço" no exterior, inclusive em Nova York, que trabalhavam ilegalmente com a polícia chinesa para pressionar fugitivos a retornarem à China.

O Departamento de Justiça tem intensificado as investigações sobre o que chama de "repressão transnacional" por parte de adversários dos EUA, como a China e o Irã, para intimidar oponentes políticos que vivem nos Estados Unidos.

A embaixada da China em Washington não respondeu a um pedido de comentário sobre a alegação de Chen em um primeiro momento.

O governo chinês afirmou que existem centros fora da China administrados por voluntários locais, e não por policiais chineses, com o objetivo de ajudar os cidadãos chineses a renovar documentos e oferecer outros serviços. Pequim acusou Washington de fabricar as acusações para manchar a imagem da China.