É falso que Musk ameaçou tirar apoio se lutadora não devolver medalha

Abaixo, há uma foto de Imane chorando, uma de Thomas Bach, presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), com feição de surpresa e uma de Musk com os braços estendidos e as palmas da mão para cima, como se estivesse se eximindo de culpa por algo.

Por que é falso

Não há qualquer menção sobre Musk patrocinar WBO. Em uma busca tanto nos perfis de Musk (aqui) como no da WBO (aqui) no X, não existe qualquer referência sobre a suposta ameaça do empresário. Da mesma forma, em uma pesquisa no Google tanto com termos em inglês (aqui) como em português (aqui), os resultados apontam para publicações desinformativas ou checagens que as desmentem. Não há qualquer evidência de que Musk patrocine a entidade ou apoie algum programa desenvolvido por ela. Procurada, a WBO não respondeu as perguntas da reportagem.

Musk compartilhou crítica a Imane Khelif. Durante as Olimpíadas, o empresário compartilhou uma postagem da nadadora Riley Gaines, conhecida por sua postura contrária à participação de mulheres trans nos esportes femininos. Ela postou uma foto da boxeadora italiana Angela Carini, uma das derrotadas por Imane nos Jogos Olímpicos, com o seguinte texto: "Homens não pertencem aos esportes femininos". Ao retuitar a publicação, Musk concordou: "Absolutamente" (aqui e abaixo, em inglês). Vale destacar que o COI afirmou que o caso de Khelif não é de uma pessoa transgênero.

Boxeadora argelina entrou com processo contra Musk. Khelif acusou tanto Musk como a escritora J.K. Rowling, autora da série de livros de Harry Potter, por cyberbullying. O processo tem como base comentários depreciativos feitos por ambos nas redes sociais (aqui).