Homens armados atacam hospital no Haiti e violência não dá sinais de diminuir

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - Homens armados atacaram e destruíram parcialmente um hospital em Porto Príncipe, capital do Haiti, disse um diretor de hospital à Reuters na terça-feira, em meio a uma onda de violência que levou a organização Médicos Sem Fronteiras a suspender suas operações no Haiti no mês passado.

Os homens incendiaram o hospital Bernard Mevs na noite de segunda-feira, destruindo quatro salas de cirurgia e todos os equipamentos de laboratório, disse o diretor do hospital, que pediu para não ser identificado.

Nenhum paciente ou funcionário foi ferido no ataque porque o hospital havia sido esvaziado após ameaças de um líder de gangue local.