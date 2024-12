Mediadores de Gaza intensificam esforços de cessar-fogo; ataques israelenses matam 20 pessoas

Na terça-feira, fontes próximas às negociações no Cairo, capital do Egito, disseram que um acordo poderia ser assinado nos próximos dias sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

Segundo médicos, um ataque aéreo israelense matou pelo menos 10 pessoas em uma casa na cidade de Beit Lahiya, no norte do país, enquanto seis foram mortas em ataques aéreos separados na Cidade de Gaza, no campo de Nuseirat, nas áreas centrais, e em Rafah, perto da fronteira com o Egito.

Em Beit Hanoun, no norte da Faixa de Gaza, os médicos disseram que quatro pessoas foram mortas em um ataque aéreo a uma casa. Não houve comentário imediato do porta-voz militar israelense.

As forças israelenses têm operado nas cidades de Beit Hanoun e Beit Lahiya, bem como no campo de Jabalia, nas proximidades, desde outubro, em uma campanha que, segundo os militares, visa impedir que os militantes do Hamas se reagrupem.

Os palestinos acusam Israel de realizar atos de "limpeza étnica" para despovoar a extremidade norte do enclave e criar uma zona de proteção. Israel nega.