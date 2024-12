Governo dos EUA teme que Irã enfraquecido busque arma nuclear, diz conselheiro

Os ataques israelenses às instalações iranianas, incluindo fábricas de mísseis e defesas aéreas, reduziram a capacidade militar convencional de Teerã, disse Sullivan à CNN.

“Não é de se admirar que haja vozes (no Irã) dizendo: 'Ei, talvez precisemos comprar uma arma nuclear agora mesmo... Talvez tenhamos que rever nossa doutrina nuclear'”, disse Sullivan.

O Irã diz que seu programa nuclear é pacífico, mas expandiu o enriquecimento de urânio desde que Trump, em seu mandato presidencial de 2017 a 2021, anunciou a saída do acordo entre Teerã e as potências mundiais que impôs restrições à atividade nuclear do Irã em troca de alívio das sanções.

Sullivan disse que há o risco de o Irã abandonar sua promessa de não desenvolver armas nucleares.

“É um risco sobre o qual estamos tentando nos manter vigilantes agora. É um risco sobre o qual estou informando pessoalmente a nova equipe”, disse Sullivan, acrescentando que também consultou Israel.

Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, pode voltar à sua política linha-dura em relação ao Irã, aumentando as sanções contra a indústria petrolífera iraniana.