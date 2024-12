Equipe de transição de Trump prepara retirada imediata dos EUA da OMS, diz especialista

Por Maggie Fick e Ahmed Aboulenein

WASHINGTON (Reuters) - Integrantes da equipe de transição presidencial de Donald Trump estão preparando terreno para que os Estados Unidos se retirem da Organização Mundial da Saúde no primeiro dia de seu segundo mandato, de acordo com um especialista em leis de saúde familiarizado com as discussões.

"Sei de fonte segura que ele planeja se retirar, provavelmente no primeiro dia ou logo no início de seu governo", disse Lawrence Gostin, professor de saúde global da Universidade de Georgetown, em Washington, e diretor do Centro de Colaboração da OMS em Direito Sanitário Nacional e Global.