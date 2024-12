Nordeste 'vive de migalhas': Advogada é condenada a pagar R$ 20 mil

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes, que fez declarações xenofóbicas contra nordestinos após os resultados das eleições de 2022, a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais coletivos. Na ocasião, Lula (PT) venceu a disputa contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

O que aconteceu

Decisão foi tomada em 2º instância. Em primeira instância, o pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais foi negado pela comarca de Uberlândia, que argumentou que as falas "não passaram de um comentário de viés político, típico do momento" e era uma manifestação da liberdade de expressão. A Defensoria recorreu e conseguiu a condenação da mulher na 11ª Câmara Civil da Justiça mineira no último dia 11.

Valor da indenização deverá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difuso. Flávia também terá que pagar as custas processuais, incluindo do recurso, e honorários advocatícios, fixado em 15% do valor da condenação. O relator do acórdão foi o desembargador Rui de Almeida Magalhães.