Arroz/Conab: leilões de contratos de opção negociam quase 92 mil toneladas

São Paulo, 23/12 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) negociou cerca de 91,7 mil toneladas de arroz nos três leilões de Contrato de Opção realizados neste mês, informou a estatal em nota. De acordo com balanço da operação realizado pela companhia, ao todo foram firmados 3.396 contratos. "Caso os agricultores optem por vender o produto para o governo federal na data de vencimento do contrato negociado, a Conab destinará em torno de R$ 162,2 milhões", disse.A maior parte da negociação foi realizada no Rio Grande do Sul, principal Estado produtor. As produtoras e os produtores gaúchos são responsáveis pela contratação de 58.455 toneladas do cereal, o que corresponde a 63,75% do total negociado. "Agricultores buscaram a garantia de preço no momento da comercialização no futuro, uma vez que não há a obrigação do exercício de venda ao governo federal. A escolha será feita pelo próprio produtor, seja vender para o mercado ou para o governo, de acordo com o que for mais rentável no momento", disse o diretor de Operações e Abastecimento da Companhia, Arnoldo de Campos. Mato Grosso foi responsável por 31,54% dos lotes arrematados nos leilões, ou aproximadamente 28,92 mil toneladas do grão. A Conab informou ainda que, pela primeira vez, parte dos contratos foi destinada a agricultores familiares. A medida resultou na negociação de contratos de aproximadamente 5,7 mil toneladas do grão. Caso a Companhia compre todo este volume, serão destinados R$ 10,11 milhões para a aquisição de arroz da agricultura familiar.Nos leilões realizados neste mês, a Conab ofertou Contratos de Opção de Venda de arroz para os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. Para realizar as operações, o governo federal destinou à Companhia cerca de R$ 1 bilhão, para a aquisição de até 500 mil toneladas de arroz longo fino em casca, tipos 1 e 2 da safra 2024/25.