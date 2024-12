Jogadoras do River Plate têm prisão convertida em preventiva por injúria racial

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - As quatro jogadoras do River Plate presas na sexta-feira por injúria racial tiveram a prisão convertida em preventiva pela justiça brasileira nesta segunda-feira, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, depois de uma audiência de custódia, e seguem presas no complexo penitenciário do Estado.

Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz foram encaminhadas a uma delegacia e presas em flagrante após uma confusão generalizada durante o primeiro tempo da partida da equipe contra o Grêmio pela Ladies Cup, na sexta-feira.