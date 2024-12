Suspeito de assassinato de executivo da UnitedHealth se declara inocente de acusações de assassinato e terrorismo

Mangione inclinou-se sobre o microfone e disse "inocente" quando lhe perguntaram como ele se declarava em relação à acusação de 11 crimes -- três de assassinato e assassinato como ato de terrorismo entre elas.

Se condenado, ele pode receber uma sentença máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

O indiciamento desta segunda-feira foi a segunda aparição de Mangione no tribunal de Nova York desde sua prisão em um restaurante McDonald's em Altoona, Pensilvânia, cinco dias após o assassinato de Thompson, na madrugada de 4 de dezembro, em frente a um hotel no centro de Manhattan onde a empresa da vítima realizava uma conferência com investidores.

Mangione também responde a uma queixa criminal federal com quatro acusações por perseguir e matar Thompson. Ainda não foi solicitado que ele se declare em relação a essas acusações. A juíza magistrada dos EUA, Katharine Parker, ordenou a detenção de Mangione em uma apresentação em 19 de dezembro sobre essas acusações.

Mais de duas dúzias de membros do público estavam sentados na plateia do tribunal onde Mangione foi apresentado.

Um pequeno grupo de manifestantes havia se reunido do lado de fora do tribunal no sul de Manhattan, em temperaturas abaixo de zero, expressando apoio a Mangione e raiva com as empresas de saúde.