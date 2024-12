Seul calcula mais de mil soldados norte-coreanos mortos ou feridos na Ucrânia

A Coreia do Sul avalia que o vizinho do norte esteja buscando reformular suas capacidades de guerra convencional com base na experiência do conflito na Ucrânia. "Isso poderia levar ao aumento da ameaça militar do Norte contra nós", disse o JCS.

Moscou e Pyongyang fortaleceram seus laços militares desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Um pacto de defesa entre os dois países, assinado em junho, entrou em vigor neste mês.

Fundo Monetário Internacional paga US$ 1,1 bilhão à Ucrânia

A Ucrânia recebeu 1,1 bilhão de dólares (R$ 6,7 bilhões) do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta segunda-feira, informou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, em uma publicação no Telegram.

Este é o sexto pagamento de um programa que já forneceu 9,8 bilhões de dólares (R$ 60,3 bilhões) ao país. Segundo Shmyhal, a Ucrânia recebeu ao menos 100 bilhões de dólares (R$ 616 bilhões) até agora em ajuda financeira internacional desde o início da invasão russa.

Rússia avança em Donetsk