Hamas e Israel culpam um ao outro por atraso em cessar-fogo

O exército israelense forçou autoridades do hospital indonésio a evacuar pacientes e funcionários na terça-feira e continuou a operar nas proximidades do Hospital Kamal Adwan. Eles também ordenaram que o hospital fosse evacuado, mas autoridades se recusaram, citando riscos para dezenas de pacientes.

Tropas israelenses estavam operando nas proximidades do hospital nos últimos dois dias e um oficial de segurança israelense disse que a área era um reduto do Hamas.

"Kamal Adwan está no centro da luta mais complexa em Jabalia", disse ele. “Estamos sendo muito cuidadosos."

Palestinos acusam Israel de tentar despovoar permanentemente o norte de Gaza para criar uma zona de proteção, o que Israel nega.

A guerra foi desencadeada após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram levadas como reféns para Gaza, de acordo com contagens israelenses.

A destruição da Faixa de Gaza por Israel já matou mais de 45.200 palestinos, de acordo com autoridades de saúde no território administrado pelo Hamas. A maior parte da população de 2,3 milhões de pessoas foi forçada a deixar suas casas e atualmente grande parte de Gaza está em ruínas pelos intermináveis bombardeios de Israel, que tem no apoio militar dos Estados Unidos um importante aliado.