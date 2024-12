Marinha segue em busca de vítimas de queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

SÃO PAULO (Reuters) - A Marinha mantinha embarcações no rio Tocantins nesta quarta-feira em busca de desaparecidos no colapso da ponte Juscelino Kubitschek no domingo entre Tocantins e o Maranhão, informou o Ministério dos Transportes.

Construída em concreto armado, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecida como "Ponte JK", foi inaugurada em 1960. A estrutura tinha 533 metros de extensão e fica localizada na rodovia BR-226, que liga Belém a Brasília.

Segundo a Marinha, o vão central da ponte cedeu na tarde do domingo passado, derrubando pelo menos 10 veículos, entre os quais quatro caminhões, três veículos e três motocicletas. Um dos caminhões transportava uma carga de ácido sulfúrico.