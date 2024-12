Líbano espera manter relações de vizinhança em 1ª mensagem a novo governo da Síria

O grupo islâmico xiita libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, desempenhou um papel importante no apoio a Assad durante a guerra civil da Síria, lutando contra os insurgentes islâmicos sunitas que finalmente o derrubaram em 8 de dezembro e nomearam o novo governo em Damasco.

Antes disso, o Estado sírio, liderado pela dinastia Assad, havia dominado o Líbano por 15 anos após o fim da guerra civil libanesa de 1975-90, efetivamente controlando a política libanesa até 2005 - influência à qual muitos libaneses se opuseram, embora outros tenham apoiado o papel da Síria.

O assassinato do libanês Rafik al-Hariri em Beirute em 2005 provocou protestos em massa no Líbano e uma pressão ocidental que forçou a retirada da Síria do país vizinho.

Uma investigação internacional inicial implicou figuras sírias e libanesas de alto escalão no assassinato.

Embora a Síria tenha negado envolvimento, o ex-vice-presidente sírio Abdel-Halim Khaddam afirmou que Assad havia ameaçado Hariri meses antes - uma acusação que Assad negou.

Quinze anos depois, um tribunal apoiado pela ONU condenou três membros do Hezbollah à revelia pelo assassinato. O Hezbollah nega qualquer participação.