Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, ganhador do Nobel da Paz, morre aos 100 anos

Em janeiro de 2022, Carter expressou preocupação de que a "polarização tóxica" ameaçasse a democracia norte-americana após a tumultuada Presidência de Donald Trump, falsas alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi "roubada" e o ataque ao Capitólio dos EUA pelos apoiadores do republicano em janeiro de 2021. Carter morreu pouco antes de Trump retornar à Presidência dos EUA no mês que vêm.

"Nossa grande nação agora oscila à beira de um abismo. Sem ação imediata, corremos o risco genuíno de um conflito civil e de perder nossa preciosa democracia. Os americanos precisam deixar de lado as diferenças e trabalhar juntos antes que seja tarde demais", escreveu Carter em uma coluna de opinião no New York Times naquele ano.

ACORDOS DE CAMP DAVID

Carter intermediou os Acordos de Camp David de 1978 que introduziram a paz entre os inimigos Israel e Egito, reunindo o então primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, e o então presidente egípcio, Anwar Sadat, por quase duas semanas de diplomacia pessoal.

A crise dos reféns no Irã marcou sua Presidência. Os revolucionários iranianos capturaram diplomatas norte-americanos na embaixada dos EUA em Teerã em 1979 e mantiveram 52 reféns por 444 dias antes de finalmente libertá-los no dia em que Carter deixou o cargo. Carter saiu parecendo fraco depois que uma missão de resgate militar que ele ordenou em 1980 terminou em fracasso, com oito soldados norte-americanos mortos em um acidente de aeronave.

Carter também projetou uma imagem de fraqueza quando determinou um boicote dos Estados Unidos às Olimpíadas de 1980 em Moscou para protestar contra a invasão do Afeganistão pela União Soviética em 1979.