Brasileira e mais dois estrangeiros morrem em incêndio em hotel na Tailândia, dizem autoridades

BANGCOC (Reuters) - Uma brasileira e outros dois estrangeiros, dos Estados Unidos e da Ucrânia, morreram após um incêndio em um hotel próximo ao popular distrito de mochileiros de Bangcoc na noite de domingo, segundo as autoridades, e outras sete pessoas estão sendo tratadas no hospital.

O incêndio começou no quinto andar do Ember Hotel, de seis andares, informou o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangcoc. O hotel fica próximo à área de Khao San, em Bangcoc, popular entre os mochileiros e conhecida por seus bares e albergues.

A turista brasileira morreu no local enquanto o norte-americano e o ucraniano foram declarados mortos no hospital, informou a polícia em um comunicado nesta segunda-feira, acrescentando que estavam investigando a causa do incêndio."As autoridades reagiram rapidamente e o alarme de incêndio soou, mas a fumaça foi rápida", disse o governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, a repórteres no final do domingo.