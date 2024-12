Ibovespa fecha último pregão de 2024 estável e tem pior ano desde 2021

O volume financeiro somou 17,8 bilhões de reais na sessão, abaixo da média diária de 24,08 bilhões de reais no ano e de 29,18 bilhões de reais em dezembro, em dia de liquidez reduzida antes do feriado de Ano Novo.

No radar de investidores, estiveram as discussões em torno da liberação de emendas parlamentares, após a Advocacia-Geral da União (AGU) publicar parecer nesta segunda-feira onde sugere não executar as emendas de comissão aos parlamentares até que seja adotada uma "interpretação mais segura" da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de bloquear os repasses, determinação que foi flexibilizada no domingo.

Advogados do Senado chegaram a solicitar ao ministro a liberação dos empenhos dessa rubrica orçamentária até o prazo final de 31 de dezembro, mas Dino rejeitou o recurso e manteve o bloqueio parcial das emendas de comissão da Casa Legislativa.

O Ibovespa, que registrou um dia morno, sofreu impacto limitado do cenário doméstico, disse o analista Renato Nobile, da Buena Vista Capital, uma vez que os preços dos ativos "já estão bem depreciados", em meio à piora da percepção sobre o cenário fiscal e inflacionário no Brasil nos últimos meses.

O dólar, que fechou 2024 com alta anual de 27% ante o real -- a maior oscilação desde 2020 -- e as projeções mais elevadas do mercado para a inflação ao final de 2025 em pesquisa Focus do Banco Central, também ocuparam os holofotes.

Diante desse contexto, a expectativa para o próximo ano é de uma postura mais cautelosa, afirmou o sócio da RGW Investimentos José Cassiolato, "com um mercado em adaptação a um cenário econômico mais desafiador".