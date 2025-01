Ex-vereadora recua e diz que vai doar privada e pias à Câmara de SP

Janaína havia defendido a decisão de levar os itens. Em vídeo publicado no Instagram, mais cedo, ela havia afirmado que retirou as pias e a privada por orientação de assessores jurídicos. "Eles entenderam que era importante a retirada de todos os equipamentos da parte hidráulica, porque a parte hidráulica da Câmara é uma coisa sensível", disse.

Entreguei o gabinete respeitando toda a legislação estabelecida da Câmara Municipal de São Paulo, legislação interna. Entregando com todos os equipamentos públicos que recebi. Por orientação do jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados, agora, para a Câmara Municipal decidir o seu melhor destino

Ex-vereadora Janaína Lima (PP-SP)