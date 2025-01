Chefe de segurança presidencial da Coreia do Sul resiste a pedido de prisão de Yoon conforme prazo se aproxima

Por Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - O chefe de segurança do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol disse no domingo que não poderia cooperar com os esforços para prender o líder destituído, em comentários que podem levar a crise política a outro confronto de alto risco.

Com um mandado de prisão de Yoon por insurreição previsto para expirar à meia-noite (12h, horário de Brasília) de segunda-feira, o funcionário, Park Chong-jun, citou o debate jurídico em torno do mandado como o motivo da falta de cooperação.