Programa de alimentos da ONU condena ataque israelense contra comboio em Gaza

GENEBRA (Reuters) - O Programa Mundial de Alimentos da ONU disse nesta segunda-feira que forças israelenses abriram fogo contra um de seus comboios no enclave palestino sitiado de Gaza, no que chamou de "incidente horrível".

A agência disse que o comboio de três veículos que transportava oito membros da equipe do centro de Gaza para a Cidade de Gaza, no norte, foi atingido por 16 balas perto do posto de controle de Wadi Gaza no último domingo, sem causar ferimentos, mas imobilizando o comboio.

Os veículos estavam claramente identificados e haviam recebido autorizações prévias de segurança das autoridades israelenses, segundo um comunicado do PMA.