Petróleo fecha em queda com especuladores realizando lucros

As cotações do petróleo caíram ligeiramente nesta segunda-feira (6) devido a uma realização de lucros após a alta da semana passada, bem como pela perspectiva de uma oferta excedente em 2025.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março desvalorizou 0,27%, fechando em 76,30 dólares.

Já o West Texas Intermediate para fevereiro, por sua vez, recuou 0,54%, para 73,56 dólares.