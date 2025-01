Palestino é morto por forças israelenses na Cisjordânia, informam fontes palestinas

Jenin, no norte da Cisjordânia, tem sido um centro para grupos militantes palestinos por décadas e as facções armadas têm resistido às repetidas tentativas israelenses de desalojá-los.

As forças de segurança palestinas se deslocaram para Jenin no mês passado, numa medida que dizem ter como objetivo reprimir grupos armados de "bandidos" que construíram uma base de poder na cidade e no campo de refugiados adjacente.

(Reportagem de Ali Sawafta e Emily Rose)