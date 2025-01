Primeira-ministra da Itália fortalece laços com Trump em visita surpresa à Flórida

WEST PALM BEACH, EUA/ROMA (Reuters) - A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, fez uma viagem surpresa à Florida para se encontrar com Donald Trump no final do sábado, conforme procura fortalecer os laços com o presidente eleito dos Estados Unidos antes de ele tomar de posse em 20 de janeiro.

Nenhum detalhe das negociações foi divulgado, mas o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, disse neste domingo que elas envolveram diversas questões, incluindo a situação de Cecilia Sala, uma jornalista italiana detida no mês passado no Irã.

“Parabéns, Giorgia Meloni, por visitar Donald Trump para falar sobre paz, cooperação industrial e comercial, segurança e a libertação de Cecilia Sala”, postou Salvini, líder do partido de coalizão Liga, no X.