Congresso dos EUA certifica vitória eleitoral de Trump para posse em 20 de janeiro

O ritual quadrienal contrastou fortemente com quatro anos atrás, quando uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio em uma tentativa sem sucesso de bloquear a certificação da vitória do democrata Joe Biden contra o então presidente Trump na eleição de 2020.

Trump continua a alegar falsamente que sua derrota naquela eleição foi resultado de fraude generalizada e disse durante toda a sua campanha de 2024 que tinha preocupações semelhantes, até vencer Kamala em 5 de novembro.

"O Congresso certifica nossa grande vitória eleitoral hoje -- um grande momento na história. MAGA!", escreveu Trump em sua plataforma de rede social Truth Social, nesta segunda-feira, usando a sigla de "Make America Great Again".

A sessão conjunta do Congresso prosseguiu mesmo com uma tempestade de inverno sobre a capital do país, com bastante neve.

A certificação final confirmou as conclusões preliminares de que Trump obteve 312 votos no Colégio Eleitoral, contra 226 de Kamala.

Os republicanos também conquistaram a maioria no Senado e mantiveram uma pequena vantagem na Câmara nas eleições de novembro, o que dará a Trump o apoio partidário para implementar sua agenda planejada de cortes de impostos e repressão a imigrantes que vivem no país ilegalmente.