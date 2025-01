Síria não pode importar trigo ou combustível devido a sanções dos EUA, diz ministro

Hasan é membro do novo governo provisório criado pelo grupo rebelde islâmico Hayat Tahrir al-Sham, que lançou uma ofensiva relâmpago para derrubar o presidente autocrático Bashar al-Assad em 8 de dezembro, após 13 anos de guerra civil.

As sanções foram impostas durante o regime Assad, tendo como alvo seu governo e também instituições estatais, como o banco central.

A Rússia e o Irã, ambos grandes apoiadores do governo de Assad, forneciam anteriormente a maior parte do trigo e dos produtos petrolíferos da Síria, mas ambos pararam de fazê-lo após os rebeldes triunfarem e Assad fugir para Moscou.

Os EUA devem anunciar uma flexibilização das restrições ao fornecimento de auxílio humanitário e outros serviços básicos, como eletricidade, para a Síria, ao mesmo tempo em que mantêm seu rigoroso regime de sanções, disseram pessoas informadas sobre o assunto à Reuters nesta segunda-feira.

O impacto exato das medidas esperadas ainda está para ser visto.

A decisão do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, que está prestes a deixar o cargo, tem como objetivo enviar um sinal de boa vontade para o povo sírio e seus novos governantes islâmicos, e abrir caminho para melhorar os serviços básicos e as condições de vida no país devastado pela guerra.